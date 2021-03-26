Черкесск, , 14:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии похитили 1 млн рублей при строительстве спортплощадки в городе Черкесске. Денежные средства на стройку были выделены по национальному проекту «Демография». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили 26 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установило ведомство, контракт на строительство спортплощадки был подписан в 2020 году между управлением ЖКХ администрации города Черкесска и компанией-подрядчиком. Сумма контракта составляла 4,3 млн рублей. В актах о приемке работ было указано, что они выполнены в полном объеме.

Однако оказалось, что подрядчик не исполнил свои обязательства на сумму более 1 млн рублей. Расследование дела поставлено под контроль городской прокуратуры.

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