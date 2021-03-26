Таллин, , 14:36 — REGNUM Таллин выделил 840 897 евро на повышение зарплаты социальным работникам городских учреждений. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Таллиннского стратегического центра со ссылкой на вице-мэра столицы Эстонии Бетину Бешкину.

Согласно расчетам, зарплата 70% социальных работников Таллина выросла с 1 марта в среднем на 7%. Данная мера коснулась 760 человек.

«Вырастет зарплата сиделок и работников по уходу на дому, социальных ассистентов и других работников социального обеспечения городcких учреждений», — уточнила Бешкина.

По ее словам, таким образом, уровень зарплат муниципальных соцработников должен сравняться с зарплатами соцработников госучреждений. На протяжении последних трех лет на повышение зарплат работникам сферы социальной опеки из городского бюджета Таллина было выделено в общей сложности около 2,7 млн евро.