Киев, , 14:35 — REGNUM 45% украинцев в настоящий момент поддерживают инициативу возобновления подачи воды в Крым.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые были обнародованы сегодня, 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам соцопроса, 48% граждан не поддерживают идею возобновления подачи воды в Крым, еще 7% не определились по этому вопросу.

Кроме того, 68% опрошенных украинцев считают, что Киев должен использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины, а 21% респондентов высказались за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России.

Социологи никак не комментируют обнародованные результаты.

Накануне экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телевидения заявил, что допускает возможность подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, но не потому, «что этого хочет Россия». Он отметил, что даже в случае катастрофы вода будет подаваться не сразу, а только после процесса переговоров. Также власти Украины заявляли, что подавать воду с материковой Украины, из реки Днепр в Крым на данный момент уже технически невозможно, и сначала надо восстановить инфраструктуры, включая дамбы.