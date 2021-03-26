Киев, 26 марта, 2021, 14:35 — ИА Регнум. 45% украинцев в настоящий момент поддерживают инициативу возобновления подачи воды в Крым.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Графская пристань. Севастополь, Крым

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые были обнародованы сегодня, 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам соцопроса, 48% граждан не поддерживают идею возобновления подачи воды в Крым, еще 7% не определились по этому вопросу.

Кроме того, 68% опрошенных украинцев считают, что Киев должен использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины, а 21% респондентов высказались за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России.

Социологи никак не комментируют обнародованные результаты.

Накануне экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телевидения заявил, что допускает возможность подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, но не потому, «что этого хочет Россия». Он отметил, что даже в случае катастрофы вода будет подаваться не сразу, а только после процесса переговоров. Также власти Украины заявляли, что подавать воду с материковой Украины, из реки Днепр в Крым на данный момент уже технически невозможно, и сначала надо восстановить инфраструктуры, включая дамбы.