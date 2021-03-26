Москва,
26 марта 2021, 14:34 — REGNUM Сохранение памяти о воинах Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, — важнейшее дело, и точно таким же
должно быть отношение
к памяти о солдатах, отдавших свои жизни в более поздних войнах и конфликтах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя информацию министерства обороны о проекте «Память крепче гранита».
Ранее в министерстве сообщили
о запуске проекта «Память крепче гранита», посвящённого мемориалам воинам Красной армии
в России, странах
ближнего зарубежья и
европейских
странах.
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«Сохранение памяти о воинах Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, — важнейшее дело. Это одновременно и наш долг, и источник морального здоровья, нашей культурно-исторической стойкости.
В этом плане делается немало, но порой в результате ремонта с лица мемориалов исчезают корневые смысловые детали. Так, на некоторых обелисках воинских захоронений в Калужской и Тульской областях я после их ремонта не обнаружил воинских званий павших солдат. Нет их и на новом Ржевском мемориале Советскому солдату. Раньше, однако, указание на звание на воинских захоронениях всегда присутствовало, эта традиция сложилась ещё в годы войны, и не нам её менять.
Точно так же мы должны подходить к памяти о солдатах, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в более поздних войнах и конфликтах. Между тем, например, могилы солдат, погибших в 1979 — 1989 годах в Афганистане, не имеют до сих пор статуса воинских захоронений. Родители этих воинов-афганцев уходят, детей очень многие из них не оставили, так что этот вопрос требует срочного решения даже чисто с точки зрения ухода за могилами. Я уже не говорю об идейной, воспитательной стороне этого дела. Партия «Единая Россия» обещала решить этот вопрос и, надеюсь, сделает это, — отметил Михаил Демурин.