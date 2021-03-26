Москва, , 14:34 — REGNUM Сохранение памяти о воинах Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, — важнейшее дело, и точно таким же должно быть отношение к памяти о солдатах, отдавших свои жизни в более поздних войнах и конфликтах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя информацию министерства обороны о проекте «Память крепче гранита».

Ранее в министерстве сообщили о запуске проекта «Память крепче гранита», посвящённого мемориалам воинам Красной армии в России, странах ближнего зарубежья и европейских странах.

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« Сохранение памяти о воинах Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, — важнейшее дело. Это одновременно и наш долг, и источник морального здоровья, нашей культурно-исторической стойкости.

В этом плане делается немало, но порой в результате ремонта с лица мемориалов исчезают корневые смысловые детали. Так, на некоторых обелисках воинских захоронений в Калужской и Тульской областях я после их ремонта не обнаружил воинских званий павших солдат. Нет их и на новом Ржевском мемориале Советскому солдату. Раньше, однако, указание на звание на воинских захоронениях всегда присутствовало, эта традиция сложилась ещё в годы войны, и не нам её менять.