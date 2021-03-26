Самара, , 14:38 — REGNUM Бывшего врача Самарского областного клинического наркологического диспансера признали виновным в получении взятки и подлоге. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в г. Чапаевск в мае прошлого года обвиняемый получил от женщины 50 тысяч рублей. За это он должен был выдать справку с ложной информацией о том, что эта гражданка прошла лечение у врача-нарколога, как лицо с наркологическими расстройствами.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Суд приговорил бывшего врача-психиатра-нарколога Самарского областного клинического наркологического диспансера к трем годам одному месяцу лишения свободы условно и испытательному сроку на четыре года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области декана факультета обвинили в превышении полномочий.