Москва, , 14:33 — REGNUM Форс-мажорная ситуация в Суэцком канале может привести к образованию локальных дефицитов нефти и нефтепродуктов в отдельных регионах мира, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Естественно, это будет зависеть и от времени, которое потребуется для снятия контейнеровоза с мели, и от имеющихся запасов нефти в странах-импортерах.

По данным агентства EIA, объем запасов нефти в странах ОЭСР в феврале 2021 года составлял 68 дней потребления, что является довольно комфортным уровнем.

Также недавно ходила информация о том, что нефтехранилища Китая близки к полному заполнению.

Поэтому серьезного коллапса на нефтяном рынке возникшая в Суэцком канале ситуация скорее всего не вызовет.

Вместе с тем, этот фактор может оказать спекулятивную поддержку ценам на «черное золото» и частично компенсировать негативное влияние на нефтяные котировки третьей волны коронавируса в Европе», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате блокировки Суэцкого канала там застряли танкеры с нефтью на сумму более $400 млн.

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