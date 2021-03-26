Сочи, Краснодарский край, , 14:32 — REGNUM Ряд футболистов сборной России может пропустить матч с командой Словении по состоянию здоровья. Об этом 26 марта сообщил журналистам главный тренер российской команды Станислав Черчесов на пресс-конференции.

«Есть несколько игроков, участие которых в завтрашнем матче под вопросом», — сказал Черчесов.

Он добавил, что решение по составу команды на матч со Словенией будет принято немного позже.

26 марта из-за проблем со здоровьем тренировку пропустил полузащитник Алексей Ионов.

Напомним, матч между сборными России и Словении отборочного пройдёт 27 марта в Сочи. 24 марта сборная России обыграла Мальту со счётом 3:1.

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