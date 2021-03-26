Астрахань, , 14:32 — REGNUM В Астрахани открыли памятник первому губернатору Астраханской области Анатолию Гужвину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, мероприятие прошло 25 марта, в 75-летнюю годовщину со дня его рождения.

Памятник установлен по инициативе нынешнего губернатора Игоря Бабушкина на аллее проспекта Губернатора Анатолия Гужвина. Открыли его друг Гужвина Валерий Винокуров и сын Петр Гужвин.

Анатолий Гужвин был губернатором с 1991 по 2004 годы. После его скоропостижной кончины в регионе был объявлен трёхдневный траур. Его имя носят три школы, завод, корабль Каспийской флотилии и улица в областном центре. В честь Гужвина учреждён Нагрудный знак, который вручают ветеранам за вклад в развитие региона. Также в регионе ежегодно проводят научные «Гужвинские чтения».

«Всю свою жизнь Анатолий Петрович посвятил развитию родного региона и обеспечению благополучия астраханцев. Это был непростой период, когда не стало великой страны, когда необходимо было принимать волевые сложные решения. Не все разделяли идеи Анатолия Петровича, но даже они сегодня вспоминают его с теплотой. Этот бюст не просто человеку, а целой эпохе становления Новой России. Сегодня память о нем будет увековечена в этом памятнике», — сказал Игорь Бабушкин.

В зале «Астраханские губернаторы» Краеведческого музея 25 марта открылась выставка «Я хотел бы завершить то, что начал…». До 25 апреля посетители увидят личные вещи, документы, фотоматериалы о жизни первого губернатора.