Астрахань, 26 марта 2021, 14:32 — REGNUM В Астрахани открыли памятник первому губернатору Астраханской области Анатолию Гужвину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, мероприятие прошло 25 марта, в 75-летнюю годовщину со дня его рождения.
Памятник установлен по инициативе нынешнего губернатора Игоря Бабушкина на аллее проспекта Губернатора Анатолия Гужвина. Открыли его друг Гужвина Валерий Винокуров и сын Петр Гужвин.
Анатолий Гужвин был губернатором с 1991 по 2004 годы. После его скоропостижной кончины в регионе был объявлен трёхдневный траур. Его имя носят три школы, завод, корабль Каспийской флотилии и улица в областном центре. В честь Гужвина учреждён Нагрудный знак, который вручают ветеранам за вклад в развитие региона. Также в регионе ежегодно проводят научные «Гужвинские чтения».
В зале «Астраханские губернаторы» Краеведческого музея 25 марта открылась выставка «Я хотел бы завершить то, что начал…». До 25 апреля посетители увидят личные вещи, документы, фотоматериалы о жизни первого губернатора.