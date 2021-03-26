26 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:29 — REGNUM Цены на нефть 25 марта снижались на фоне негативных данных по запасам нефти в США, опубликованных 24 марта, однако сегодня, 26 марта, вновь стали восстанавливаться благодаря неожиданному происшествию на Суэцком канале.

Затор на Суэцком канале Suezcanal.gov.eg

Напомним, во вторник, 23 марта, крупный контейнеровоз фирмы Evergreen сел на мель, перегородив Суэцкий канал и заблокировав движение других перевозчиков по ключевой транспортной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря. Несмотря на предпринятые попытки, освободить судно с целью расчистки пути для движения других контейнеровозов оперативно не удалось. В результате административные власти, курирующие движение по каналу, были вынуждены объявить о закрытии транспортной артерии.

Как заявил глава компании Boskalis, занимающейся освобождением контейнеровоза Evergreen, на решение этой задачи может потребоваться несколько недель.

Отметим, что через Суэцкий канал, протяженность которого составляет 193 км, ежедневно проходит порядка 30% мировых контейнерных перевозок и около 12% всей мировой торговли. Согласно оценкам консалтинговой компании Kpler, объемы поставок нефти и нефтепродуктов через Суэцкий канал составляют около 4,4% от совокупных мировых объемов. Ключевыми экспортерами нефти, использующими канал для осуществления перевозок, являются Саудовская Аравия и Россия, а крупнейшими импортерами выступают Китай и Индия.

Суэцкий канал Suezcanal.gov.eg

Очевидно, что перебои с поставками могут привести к срыву сроков, снижению загрузки ряда НПЗ и повлечь за собой пересмотр договоров с поставщиками. Кроме того, со стороны потребителей могут появиться требования о возмещении к страховым компаниям, что также может повлечь за собой целый ряд других проблем.

Возникновение дефицита в отдельных регионах может оказать поддержку ценам на нефть, хотя реакция глобальных бенчмарков во многом может быть обусловлена действиями спекулянтов на срочном рынке. Поэтому реальное влияние на нефтяные цены будут оказывать как сроки блокировки Суэцкого канала, так и целый ряд других рыночных факторов, на которых сейчас сфокусированы игроки нефтяного рынка.

Так, ключевыми факторами для игроков на следующей неделе (29 марта—4 апреля) будут оставаться возросшие риски снижения спроса из-за начала третьей волны COVID-19 в Европе и, безусловно, политика нефтеэкспортеров альянса ОПЕК+, от которых ждут утверждения майских квот на добычу на встрече 1 апреля. Отметим, что ранее страны — участники альянса ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие квоты, не увеличив производство в апреле. На данный момент, судя по настроениям на рынке и динамике нефтяных цен, участники картеля также могут принять решение о сохранении сложившегося статус-кво.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в положительной зоне. При этом краткосрочно мы не исключаем сохранения повышенной волатильности на рынке. Однако выраженной направленной динамики мы не ожидаем, и стоимость фьючерсов на Brent может оставаться в широком диапазоне на уровне $60—65 за баррель.