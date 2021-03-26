Чикаго, США, , 14:34 — REGNUM В результате стрельбы, которая произошла в южной части Чикаго, один человек погиб и еще семеро были ранены. Об этом 26 марта сообщает газета Chicago Sun-Times со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что стрельба произошла в ночь на 26 марта в одном из районов Чикаго — Эшберне. По данным полиции города, сразу после полуночи как минимум двое мужчин открыли огонь по толпе на 79-й улице.

Также указывается, что, по информации правоохранителей, получивший ранение в голову 26-летний мужчина скончался на месте. При этом отмечается, что в настоящее время все раненные направлены в медучреждение и состояние двух из них медики оценивают как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, что десять человек, в том числе один сотрудник полиции, стали жертвами вооруженного нападения на супермаркет в городе Боулдер, штат Колорадо.