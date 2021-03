Гамбург, Германия, , 14:28 — REGNUM В Сети появился геймплейный тизер-трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum. Его опубликовали 26 марта на официальном YouTube-канале компании Daedalic Entertainment.

В ролике показано, как Голлум пытается сбежать из крепости Барад-дур. Для этого герою приходится постоянно прятаться, преодолевать различные препятствия и убегать от опасных противников — вроде гигантских пауков.

Релиз The Lord of the Rings: Gollum должен состояться в третьем квартале 2022 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

