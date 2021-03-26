Барнаул, 26 марта, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Инициативу запрета продажи алкоголя и сигарет покупателям с детьми раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

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«Считаю, что это глупость и хайп. Естественно, что такое ограничение государством никогда установлено не будет, а озвучена эта идея была исключительно для того, чтобы заявить о себе. Другое дело, что сами родители должны понимать, что являются главным примером для своих детей, и всегда помнить об этом. Поэтому государственную политику нужно вести в этой плоскости, а не придумывать очередные бессмысленные запреты».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми, известили в RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.