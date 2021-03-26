Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Специалисты Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули пришли к заключению, что в районе Вашлиджвари в Тбилиси неизбежно произойдет сход оползня, если не предпринять меры. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 25 марта на сайте мэрии грузинской столицы.

По одному из холмов на окраине Тбилиси прошла трещина длинной около 200 метров и шириной от 0,5 до 1,5 метров. На место срочно вызвали экспертов для оценки опасности ситуации.

«Наблюдения показали, что оползневой процесс находится в активной динамике (динамика заметна даже в короткий период — двое суток), что в данной ситуации необратимо. Естественной стабилизации склона не ожидается», — говорится в документе.

Авторы отчёта рекомендовали прекратить движение по улице Мачавариани, расположенной рядом с холмом, по которому прошла трещина, и установить постоянный мониторинг за ситуацией. Также необходимо предпринять меры, чтобы остановить оползневый процесс: снять оползневую массу, провести рекультивацию цементом, установить подпорные стенки и другие.

Мэрия Тбилиси накануне объявила тендер на исследование и проектирование мероприятий по инженерной защите от оползня. Начальная стоимость контракта составляет 7 млн лари (более $2 млн).

Напомним, об угрозе схода оползня в Тбилиси мэрия сообщила 16 марта. Движение по улице Мачавариани запрещено.

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