Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил работу донского правительства в период пандемии. Глава региона поставил хорошую оценку всем органам исполнительной власти, отметив, что без изъянов не обошлось.

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«При всех сложностях я бы четвёрку поставил смело. В этих условиях мы не жили давно, может быть даже не наше поколение жило. Поэтому вся система здравоохранения и волонтёры, все, кто имел к этому отношение, очень живо откликались на изменяющуюся ситуацию. Нам приходилось учиться, что-то менять, создавать провизорные и ковидные койки. Всё это происходило на ходу. Когда кто-то пытается критиковать, в этом случае надо брать лопату и вместе копать, [а не советы раздавать]», — сказал Голубев.

Без изъянов обойтись не удалось, так как Ростовская область, как и в целом весь мир, к этому готовы не были.

Голубев также выразил уверенность в том, что коронавирус будет побеждён. Главное на пути к победе не делать резких шагов вперёд.