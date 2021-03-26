Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Продюсер фильма «Мортал Комбат» Тодд Гарнер заявил, что первые 13 минут картины определят дальнейшее развитие сюжета. Об этом 26 марта сообщает портал Comicbook.

Кинематографист сообщил, что в начале картины зрителям расскажут историю, с которой началась вражда Саб-Зиро и Скорпиона. Он также сказал, что в первые 13 минут «Мортал Комбат» на экране будут показаны «месть, горе и трагедия».

«И тогда вы уже не можете просто переключать передачи, получить техно-саундтрек из 90-х, бегающих повсюду в спандексе (людей — ИА REGNUM), которые раздают друг другу «велосипедные» удары», — пояснил Гарнер.

Напомним, премьера «Смертельной битвы» состоится на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max 16 апреля 2021 года. Снимает картину режиссёр Саймон Маккуойд.

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