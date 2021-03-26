26 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Завершил свою работу кинотеатр «Космос» в центре Шебекино — на его месте городские власти обустроят сквер. Белгородский курсант выиграл в шоу «Поле чудес» и раздал призы детям. Как отметили День работника культуры в районном ДК — основные темы обсуждения соцсетей на неделе с 22 марта.

Юлия Пёрышкина, , 16:05 — REGNUM Обсуждение ради обсуждения расстроило жителей Шебекино, где власти в центре города начали сносить здание кинотеатра. Предварительно администрация спросила у граждан, что они хотели бы видеть на этом месте, не предложив варианта «кинотеатр» в опросе. Не поняли пользователи соцсетей и задумку работников культуры, которые «забронировали» в районном ДК места для звёзд советского и российского кино и театра. Об этом, а также о подарках белгородского курсанта детям-сиротам и бабушке, погрязшей в мусоре, в обзоре ИА REGNUM.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

На этом месте будет…

В середине марта администрация Шебекино предложила горожанам поучаствовать в публичном опросе на тему судьбы кинотеатра «Космос», здание которого длительное время не эксплуатируется — его закрыли в начале пандемии коронавируса. Тогда власти рассматривали «вопрос по организации работ по демонтажу», потому что в двухэтажной конструкции выявили существенные дефекты и повреждения. На месте «Космоса» предложили создать: сквер (благоустроенную территорию с местами для отдыха), площадь, коммерческий объект торговли или оставить в комментариях свой вариант.

В комментариях под постом практически все пользователи, а это почти 200 человек, высказались за новый кинотеатр. «Сколько лет простоял, и никакой угрозы не было, а когда люди живут в аварийных домах, то угрозы жизни нет? Видимо, земелька кому-то приглянулась: центр, место хорошее», — рассуждает Ирина.

«Скверы и площади уже достали, понятно, что за ними проще ухаживать и следить, но всё-таки. Такому маленькому городу не нужно столько площадок», — добавляет Алексей.

Утро на ул Ленина. Шебекино Мой район Шебекино

В голосовании, по данным администрации, приняли участие 675 человек и 55,7% из них высказались за … сквер.

«К огромному сожалению, в силу объективных причин принято решение о демонтаже здания кинотеатра «Космос». Коммерческих объектов торговли на этом месте располагаться не будет! По результатам опроса вариант «сквер» набрал наибольшее количество голосов. Начинаем разработку проекта: очень важно, чтобы при его разработке, учитывалось расположение в этом месте памятника шебекинцам, погибшим в военных конфликтах. Прислушиваемся и к другому мнению: большое количество пожеланий озвучено о необходимости появления нового кинотеатра. В настоящий момент прорабатывается вопрос закупки современного кинопроекционного и звукового оборудования для размещения кинозала в нашем Дворце культуры», — прокомментировал итоги опроса глава администрации Шебекино Владимир Жданов.

Под сообщением мэра горожане снова написали о необходимости кинотеатра. Некоторые усомнились — сначала власти говорили о начале разработки проекта, а после опроса в Сети уже появилась информация о готовом и согласованном проекте. Создание сквера полностью оплатит благотворительный фонд, площадку посвятят памяти генерала армии, командующего ВДВ, уроженца ныне шебекинского села Белый Колодезь Дмитрия Сухорукова. На площади, которую планируют открыть уже 2 августа, установят боевую технику, памятник генералу и лавочки.

«Это любимейшее место многих поколений, сердце города! Вы не жили в Шебекино и уедете после сложений полномочий, а мы останемся. Сквер… Да рядом лес и парк! На Площади химиков сквер, возле ДК — сквер. Кинотеатр «Космос» — культурная достопримечательность города», — возмутилась решением мэра Эльмира.

Кинотеатр Космос в городе Шебекино Gubkin-Life

Филиал мусорки

В Строителе в одном из многоквартирных домов соседи устали «бороться» с пенсионеркой с «синдромом Плюшкина». В паблике Stroitel_online выложили видеоподтверждение того, во что превратилось её жилище — горы пакетов, коробок и различного мусора. По словам жильцов, женщина приносит всё это с ближайших мусорок, зловонный запах распространяется не только по подъезду, но и проникает в квартиры соседей.

«Обращались в соответствующие органы, вызывали полицию, но никто ничего не делает или не хочет делать. Людям приходится каждый день дышать помоями», — пишут в паблике. У пенсионерки, по некоторым данным, есть брат, но она с ним не общается.

«Это болезнь, убедить этого не делать человека уже нельзя. Только попробовать пристроить бабушку в интернат», — считает Юлия.

После видео в соцсетях к пенсионерке пришли представители городской администрации.

«Собственница квартиры дверь не открыла, но в ходе разговора удалось разъяснить женщине, что в случае непринятия мер в отношении неё может быть подан иск в суд. Сотрудниками ЖКХ предложена помощь в наведении санитарного порядка в квартире в течение недели, но пенсионерка обязалась убрать всё сама», — пояснили телеграм-каналу «Белгород №1» в администрации.

Патологическое накопительство Thomas Haemmerli

Подарки — детям

Победителем телеигры «Поле чудес», в которой приняли участие девять курсантов высших военных учебных заведений Минобороны России, стал житель Белгородской области Фёдор Никулин. Молодой человек выиграл телевизор, умную колонку и музыкальный синтезатор, а в суперигре — автомобиль.

«Все призы Фёдор Никулин пожертвовал детям, оставшимся без опеки родителей. Выбор пал на Центр содействия семейному воспитанию имени Г. И. Россолимо, который более десяти лет сотрудничает с Московским военным университетом. Фёдор лично вручил подарки, пообщался с детьми и провёл для них мастер-класс по игре на подаренном синтезаторе», — сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Поступком курсанта восхитились пользователи социальных сетей. «Молодец! Настоящий мужчина», — поддержали они его. Сам молодой человек вырос в приёмной семье. Некоторые подписчики попросили курсанта не уезжать насовсем из области, потому что «нам такие нужны!»

«Рядом» со звёздами

На этой неделе в России отметили День работника культуры. В честь профессионального праздника прошли различные торжественные церемонии. Очень креативно к рассадке зрителей в зале подошли в Белгородском районе: в доме культуры посёлка Майский работников посадили «рядом» с их выдающимися коллегами, чьи имена распечатали на листах и прикрепили к креслам.

Майский районный дворец культуры Culture.ru

«Из-за коронавируса рассадку сделали через одного, но совсем пустыми кресла не оставили, а «посадили» туда звёзд российской культуры на листах А4. При этом стоит отметить, что на табличках имена не только тех, кого уже нет в живых. Если приглядеться, то можно заметить, что некоторые места «забронированы» и за Ширвиндтом с Немоляевой. Умереть — не встать!» — пишет сообщество «Белгород — это интересно».

Подписчики креатив не оценили. И задаются вопросом — из каких соображений исходили организаторы? «Просто по разным причинам приглашённые не приехали», — иронизирует Александр.