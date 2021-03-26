Вашингтон, 26 марта, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Ещёнедавноевропейцы пристально следили за сохранением своей независимости по линии ЕС, нынешние же действия толкают Евросоюзв направлении дальнейшего подчинения США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена на сессии Евросовета.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден в своем выступлении выразилнамерение «совместно работать по России и Китаю«, а такжеи поряду другихнаправлений.

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« Активное участие США в саммите Европейского союза — это продолжение начатой сразу после прихода Джо Байдена в Белый дом стратегии «возобновления сотрудничества с Европой». Это сотрудничество, конечно, не прекращалось и при президенте Трампе, хотя тот, конечно, видел его по-своему. Есть нюансы и в сегодняшней американской линии. Так, США готовы «совместно работать с ЕС по России и Китаю, а также ряду других региональных тем», но продолжат давить на Германию и других участников важнейшего для Европы проекта «Северный поток — 2» в целях его прекращения в угоду своим интересам.