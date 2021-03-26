«Единство» с США усилит политическую ущербность Европы
Вашингтон, 26 марта, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Ещёнедавноевропейцы пристально следили за сохранением своей независимости по линии ЕС, нынешние же действия толкают Евросоюзв направлении дальнейшего подчинения США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена на сессии Евросовета.
Юлий Ганф. В тесном кругу
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден в своем выступлении выразилнамерение «совместно работать по России и Китаю«, а такжеи поряду другихнаправлений.
Читайте также: Байден заявил о намерениях дружить с ЕС против России и Китая
«Активное участие США в саммите Европейского союза — это продолжение начатой сразу после прихода Джо Байдена в Белый дом стратегии «возобновления сотрудничества с Европой». Это сотрудничество, конечно, не прекращалось и при президенте Трампе, хотя тот, конечно, видел его по-своему. Есть нюансы и в сегодняшней американской линии. Так, США готовы «совместно работать с ЕС по России и Китаю, а также ряду других региональных тем», но продолжат давить на Германию и других участников важнейшего для Европы проекта «Северный поток — 2» в целях его прекращения в угоду своим интересам.
Ещё пять—десять лет тому назад европейцы пристально следили за сохранением своей независимости по линии Европейского союза, оставляя союзные отношения с США в рамках НАТО. Сегодня, как мы видим и слышим от европейцев, в частности от председателя Европейского совета Шарля Мишеля, они хотят «крепить трансатлантическое единство» и по линии ЕС — США. Это толкнёт Европу в направлении дальнейшего подчинения США, возрастания её собственной политической ущербности. Громкие слова об «общих подходах США и ЕС в отношении Китая, России и Турции» тут мало что меняют. Понятно и то, в чью пользу будет идти и запланированная американцами работа с ЕС по Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам, — отметил Михаил Демурин.