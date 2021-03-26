Москва, , 14:26 — REGNUM Решение объявить о завершении карьеры было основано на эмоциях. Об этом 26 марта заявил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

«Это были эмоциональные слова просто. Два месяца я болел, не мог выздороветь. Болел, был стресс из-за того, что не могу тренироваться, не могу драться», — цитирует Чимаева Sport24.

Он отметил, что затем передумал завершать карьеру, и не последнюю роль в этом сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сам президент нашей республики позвонил», — добавил Чимаев.

Напомним, 2 марта Чимаев заявил, что завершает спортивную карьеру из-за состояния здоровья. Он трижды отказывался от поединка с британцем Леоном Эдвардсом из-за затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом. После этого Кадыров позвонил Чимаеву и отговорил его завершать карьеру.

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