Казань, , 14:48 — REGNUM С 26 апреля из столицы Татарии открывается авиасообщение с Мурманском. Прямые регулярные рейсы будут выполняться авиакомпанией Nordwind Airlines.

Как сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани, межрегиональные рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 29 октября текущего года и будут выполняться два раза в неделю воздушными судами Embraer 190.

Так, вылет из Казани запланирован по понедельникам в 18:25 и пятницам — в 17:20. Прибытие в Мурманск в 21:25 в понедельник и в пятницу — в 20:20. Рейс из столицы Заполярья ожидается по понедельникам и четвергам в 06:50, посадка в международном аэропорту «Казань» — в 09:40. Указанный график вылета совпадает с московским временем в обоих городах. Возможны изменения в расписании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из Казани с 26 мая начинается полетная программа в Сочи. Новый авиарейс будет выполняться дважды в неделю компанией Royal Flight — по средам и воскресеньям.

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