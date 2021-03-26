Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В рамках реновации в Свердловской области демонтируют аварийные дома, заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев журналистам.

«При комплексном развитии территорий в программу будут включаться как раз аварийные дома», — цитирует Якушева портал «Е1».

Также в программу реновации включат «нежилые и индивидуальные жилые дома», а также садовые дома, добавил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал региональный закон о реновации.

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