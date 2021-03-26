Ташкент, , 14:21 — REGNUM Для помощи престарелым и инвалидам в Узбекистане создадут агентство по развитию медико-социальных услуг. Соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева опубликовало агентство «УзА».

Ведомство будет подчиняться непосредственно правительству. Оно создается на базе агентства медико-социальных услуг при министерстве здравоохранения Узбекистана.

Кроме того, в систему нового агентства перейдут дома-интернаты «Саховат» и «Мурувват», региональные реабилитационные центры, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда и другие организации.

Вместе с тем в документе отмечается низкое качество профилактики инвалидности, плохое состояние материально-технической базы медико-социального учреждения. Кроме того, устарела система материального стимулирования работников этих учреждений.

Новое агентство должно решить накопившиеся проблемы.