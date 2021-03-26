Москва, , 14:22 — REGNUM У телеведущего Дмитрия Шепелева родился сын. Об этом он сообщил 25 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CM4KP3HnWEO/

Телеведущий поделился с подписчиками фотографией, где держит сына на руках. Имя ребёнка пока не раскрывается.

Напомним, что у Дмитрия Шепелева уже есть сын от певицы Жанны Фриске. Второго ребёнка телеведущему подарила его невеста Екатерина Тулупова.

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