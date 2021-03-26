Берлин, 26 марта 2021, 14:22 — REGNUM Компания BMW представила автомобиль под названием MINI John Cooper Works GP, сделанный в честь побед в ралли Монте-Карло. Снимки с моделью размещены на сайте Motor1.

Модернизированный MINI John Cooper Works
Модернизированный MINI John Cooper Works
Motor1

Тираж модели ограничен 3000 экземпляров. MINI John Cooper Works GP будет комплектоваться светодиодной оптикой, стеклоочистителями с датчиком дождя, зеркалами заднего обзора с электрическим подогревом и электроприводом, а также задним спойлером, люком на крыше, подогревом передних кресел и двухзонным автоматическим климат-контролем.

Информацию о технической части новинки в компании не раскрывают. Однако автопроизводитель обещал солидную мощность мотора для нового автомобиля. Стоит отметить, что актуальная модель Mini Electric имеет производительность в 184 л. с.

Ранее компания BMW представила в Испании третье поколение трёхдверной модели MINI 5 Door. Новинка будет продаваться в четырёх версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works.

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