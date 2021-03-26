Берлин, 26 марта, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Компания BMW представила автомобиль под названием MINI John Cooper Works GP, сделанный в честь побед в ралли Монте-Карло. Снимки с моделью размещены на сайте Motor1.

Motor1 Модернизированный MINI John Cooper Works

Тираж модели ограничен 3000 экземпляров. MINI John Cooper Works GP будет комплектоваться светодиодной оптикой, стеклоочистителями с датчиком дождя, зеркалами заднего обзора с электрическим подогревом и электроприводом, а также задним спойлером, люком на крыше, подогревом передних кресел и двухзонным автоматическим климат-контролем.

Информацию о технической части новинки в компании не раскрывают. Однако автопроизводитель обещал солидную мощность мотора для нового автомобиля. Стоит отметить, что актуальная модель Mini Electric имеет производительность в 184 л. с.

Ранее компания BMW представила в Испании третье поколение трёхдверной модели MINI 5 Door. Новинка будет продаваться в четырёх версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works.

Читайте также: Mini представила лимитированную серию Paddy Hopkirk Edition