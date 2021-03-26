Москва, , 14:30 — REGNUM Руководство России решительно осуждает бесчеловечные террористические акции экстремистов в Нигере. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 марта журналистам.

Она подчеркнула, что Москва поддерживает намерение нигерских властей привлечь виновных к ответственности и принять меры для обеспечения безопасности граждан. Российская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших нигерцев.

«В Москве решительно осуждают бесчеловечные деяния экстремистов», — заявила Захарова.

Активность террористов резко выросла в период парламентских и президентских выборов в Нигере. Россия уверена в продвижении нигерского народа по пути демократического развития, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько нападений на мирных жителей предприняли боевики в марте в северо-западной части Нигера. Так, 15 марта террористы убили 58 человек, возвращавшихся с рынка в регионе Тиллабери на юго-западе страны. Позднее более 130 мирных жителей стали жертвами нападения исламистов на три деревни на северо-западе Нигера.

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