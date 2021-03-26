Томск, , 14:20 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе в связи с пандемией коронавируса режим ограничений до 30 апреля включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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По его словам, в регионе показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным уже в течение месяца. В сутки выявляется 30−40 носителей коронавируса:

«Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем».

Жвачкин подчеркнул, что режим ограничений будет сохранён, пока регион не нарастит темпы вакцинации.

Томичам и дальше необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На входе в учреждения культуры, социальной и образовательной сферы должна быть обеспечена термометрия.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Томской области выявлено 31 253 носителя коронавируса, выздоровели 30 114 человек, скончались 349 пациентов с COVID-19.

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