Москва, , 14:19 — REGNUM Высылка российских дипломатов из Болгарии не отвечает интересам народа страны. Такое заявление сделала в ходе брифинга 26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте также: В МИД РФ раскрыли болгарский рецепт высылки российских дипломатов

Дипломат уверена, что «за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне».

«Потому что национальными интересами страны подобное объяснить невозможно», — подчеркнула она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что такое объявление государства российских дипломатов персонами нон грата является уже пятым подобным случаем за полтора года, к тому же бездоказательным.

Ранее по теме: Россия может зеркально ответить Болгарии на высылку дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Это произошло на фоне задержания шести действующих и бывших сотрудников минобороны и военной разведки страны. Всех их арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России.