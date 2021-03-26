Бордо, Франция, , 14:18 — REGNUM Необычная детективная игра Dont Forget Me выйдет на PC уже 20 апреля 2021 года. Об этом стало известно 26 марта из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале издания GamesRadar.

Главной героиней Dont Forget Me станет Фрэн — девушка, страдающая амнезией. В процессе прохождения ей предстоит стать ассистенткой одного из величайших в мире экспертов по манипуляции памятью и проникнуть в сознание нескольких его пациентов.

Созданием проекта занимается французская студия The Moon Pirate, офис которой расположен в Бордо. Она была основана в июне 2020 года, а Dont Forget Me станет первой игрой разработчиков.

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