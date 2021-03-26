Геленджик, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Движение по двум новым развязкам на трассе М4 «Дон» в городе-курорте Геленджике планируется открыть до конца 2021 года, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор» 25 марта. Таким образом, пропускная способность трассы на территории Геленджика будет значительно увеличена.

Движение по транспортным развязкам на участке М-4 «Дон» с 1517-го по 1519-й километр в Геленджике и в районе поселка Светлый на 1504-м километре планируется запустить в четвертом квартале 2021 года.

В 2023 году планируется полностью завершить работы по реконструкции данного отрезка. Всего будет реконструировано 10,506 км дорог, построено шесть новых транспортных развязок в разных уровнях, построен новый, а также реконструирован действующий мост через реку Адерба. В проекте — строительство шести надземных и трех подземных пешеходных переходов.

Результатом реконструкции должно стать разведение транзитных и местных транспортных потоков в районе Геленджика и повышение пропускной способности трассы в городе и на подъездах к нему.