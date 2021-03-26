Москва, , 14:18 — REGNUM Цены на нефть подскочили на фоне ситуации, возникшей 23 марта в Суэцком канале, где контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение не менее чем 150 судов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Блокировка движения привела к тому, что в канале застряли танкеры с приблизительно 15 миллионами баррелей «черного золота». Через Суэцкий канал проходит около 12% мирового потока грузоперевозок. Он является одной из наиболее загруженных водных магистралей перевозок сырой нефти.

На сложившемся фоне уже 24 марта стоимость нефти марки Brent показала рост на пять процентов. Растут мировые цены на нефть и утром 26 марта, поскольку инвесторы опасаются срыва графиков поставок и количества поставляемого в этой связи сырья. На 07:52 по мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,86% — до $62,48 за баррель.

На 13:00 по мск цена фьючерса на нефть марки Brent составляла $63,22 за баррель. С фундаментальной точки зрения блокировка Суэцкого канала краткосрочно позитивна для нефтяных котировок, как и возможное сохранение ограничений по нефтедобыче, которое будет принято на очередном заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+ в конце марта.

В целом, в марте цены на нефть показывают высокую волатильность. Это связано с неуверенностью в спросе на черное золото, вызванном продолжающимися локдаунами в Европе и США и ужесточением карантина в ряде стран.

По различным оценкам, задержка судоходства в канале поддержит цены на ограниченном периоде времени при общем коронавирусном фоне, замедляющем рост деловой активности в Европе и США.

Вместе с тем, возникший инцидент в Суэцком канале вызовет дополнительный рост стоимости морских перевозок, которые и так подорожали в условиях пандемии.

Возникшая ситуация, по мнению страховщиков, не является страховым случаем, поскольку не классифицируется как форс-мажорные обстоятельства и вызвана скорее неумелыми действиями экипажа танкера.

В настоящее время задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на общую сумму более $10 млрд. Блокировка Суэцкого канала, по подсчетам агентства Bloomberg, оценивается в $10 млрд в день. Власти Египта проводят срочные работы по углублению канала, чтобы сдвинуть танкер с места», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, севший на мель контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, заблокировал большое количество судов с общей стоимостью нефти более $400 млн.

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