Джакарта, , 14:18 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 26 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 487 541 носитель коронавируса, выздоровели — 1 322 878 человек и 40 166 человек скончались.

Число выздоровевших от COVID-19 в Индонезии увеличилось за сутки на 5679 человек. Эпидемия за сутки унесла жизни 85 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Вооруженными силами ИндонезииХади Тьяхджантопроинспектировал вакцинацию солдат ВМС Индонезии препаратом AstraZeneca.

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