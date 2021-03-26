Лондон, , 14:18 — REGNUM Бой-реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдёт в закрытом помещении. Об этом 26 марта сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что бой, запланированный на 27 марта в Гибралтаре, пройдёт на открытом воздухе. Вечером температура воздуха там составляет около +15 градусов по Цельсию.

Теперь организаторы приняли решение перенести поединок в закрытое помещение, где будут присутствовать 500 зрителей.

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