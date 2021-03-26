Черкесск, , 14:17 — REGNUM Национальные театры Карачаево-Черкесии получили подарок в День работника культуры. Их руководителям вручили ключи от новых микроавтобусов. Транспорт был получен по федеральной программе «Развитие культуры» и партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов», сообщили 26 марта в министерстве культуры региона.

Всего было закуплено семь микроавтобусов для пяти национальных театров. Ключи от них вручил глава субъекта Рашид Темрезов. Он также сообщил, что в 2021 году власти республики намерены приобрести большой 50-местный автобус для перевозки театральных трупп во время гастролей по России.

Кроме того, по словам Темрезова, правительство РФ поддержало проект реконструкции театра Драмы и комедии в столице Карачаево-Черкесии, который находится в аварийном состоянии, и выделило средства на проектно-сметную документацию.