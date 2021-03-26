Красногорск, , 14:17 — REGNUM В Московской области неизвестные сообщили о минировании всех школ региона, сообщает 26 марта РБК со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Подмосковью.

По информации СМИ, в экстренные службы поступили сведения об угрозе минирования всех школ и детских садов региона.

«Работают сотрудники правоохранительных органов», — цитирует агентство представителя регионального главка МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сегодня, 26 марта, из-за анонимных писем о готовящихся терактах в учреждениях образования пришлось в экстерном порядке эвакуировать девять школ.