Москва, , 14:18 — REGNUM Российские власти выступают с осуждением разрушения вандалами памятника воинам Красной Армии в Молдавии и рассчитывают на то, что виновные в этом понесут заслуженное наказание. Об этом 26 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем этот акт вандализма», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что Молдавия является участницей соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне.

«Мы рассчитываем, что это международное обязательство Республики Молдова будет выполнено и инцидент будет тщательно расследован, виновные выявлены и привлечены к ответственности, а пострадавший мемориал приведен в надлежащий вид», — подчеркнула дипломат.

Напомним, 21 марта вандалы снесли железный обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, который был установлен в окрестностях села Иванча (Молдавия) в советское время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Россия — это «опасный сосед» для сообщества, являются глупостью.