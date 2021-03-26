Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca вновь рекомендована на территории Швеции. Однако применять ее будут только на пожилых людях старше 65 лет. В эфире SVT научный сотрудник Каролинского института Али Миразими дал свое объяснение, почему вакцина AstraZeneca по-прежнему недоступна для лиц молодых возрастов в Швеции.

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Напомним, что ранее Агентство общественного здравоохранения приняло решение о приостановке использования препарата из-за сигналов о проявлении таких побочных эффектов, как тромбы.

«Практически все, кто страдал от этих странных побочных эффектов, были моложе 55 лет», — подчеркнул Миразими.

Из примерно 20 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca в Европе, около двадцати человек пострадали от тяжелых случаев образования тромбов. По словам Миразими, этого недостаточно, чтобы полностью остановить применение вакцины.

«Она имеет очень хороший защитный эффект для людей старше 65 лет, поэтому это хорошая вакцина», — добавил Миразими.