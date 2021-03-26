Каир, , 14:13 — REGNUM Инцидент в Суэцком канале может привести к очередному дефициту туалетной бумаги, с которым многие страны столкнулись на начальных стадиях пандемии коронавируса, сообщает 25 марта The Hill.

Такую обеспокоенность выразили в компании Suzano SA — крупнейшем в мире производителе древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги. По их словам, рост спроса на транспортные контейнеры может задержать поставки производителям.

По мере развития контейнерного кризиса бразильской компании становится все труднее находить транспортные контейнеры для перевозки древесной массы.

Главный исполнительный директор компании Вальтер Шалка отметил, что если проблема обострится, мировой дефицит туалетной бумаги может стать неизбежным. По данным Bloomberg, компании уже пришлось перенести поставки, первоначально запланированные на март, на апрель.