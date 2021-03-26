Москва, , 14:13 — REGNUM Заканчивается март, и на уходящей неделе Telegram-каналы рассказали своим читателям немало удивительных историй: про огненное изгнание злых духов в Уфе, сны на льду в Казани и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Подмосковье прославился гусь, поселившийся в Долгопрудном. Гуся выиграл на Масленицу один из жителей, в кулинарных целях использовать не стал, посетил у себя дома, рассказали «Новости Замкадья». Гусь теперь плавает в ванной, смотрит телевизор, откликается на зов «Блинчик». Хозяин собирается сделать из него звезду соцсетей.

Тем временем в Брянской области никак не могут облагородить растительностью кладбище в городе Клинцы. Как только высадят туи, их крадут. «Типичный город Брянск» передает, что кражи происходят на протяжении уже трех лет.

В Шебекино Белгородской области во время локдауна закрыли главный городской кинотеатр. Когда эпидемия пошла на спад, открывать не стали, так как здание аварийное. Его решили снести, а жителям предложили выбрать, что будет на его месте: сквер, площадь или коммерческий объект. При этом варианта «кинотеатр» нет, удивляется «Белгород №1». Жителям это не понравилось, в администрацию полетели жалобы. Городские власти обещают, что без кино народ точно не оставят.

В Калуге стараются развивать другую разновидность искусства: граффити. «Калужский мечтатель» пишет, что под уличные рисунки отдадут даже опорную стену Государственного музея истории космонавтики. Варианты изображений уже подбирают.

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург и Ленинградская область поставили сомнительный рекорд по величине своих квартир. В среднем здесь самые маленькие квартиры в стране: в области средняя площадь 38,9 кв м, в Петербурге — 44,6 кв м. В других регионах она сильно больше и в целом превышает 56 кв м. «Питерская булка» передает прогноз экспертов, что дальше будет еще меньше: площадь квартир в окрестностях Петербурга имеет все шансы уменьшаться, так как цена жилья постоянно растет.

В Минкульте решили, что понятие «музей» надо уточнить на государственном уровне. Цель: лишить разные недобросовестные учреждения возможности называть себя музеями. «Все это особенно актуально для Петербурга, где функционирует множество коммерческих учреждений, не имеющих никакого отношения ни к истории, ни к культуре. Всякие там «музеи» эротики, шоколада, водки и прочего», — отмечают «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде, конечно, радуются, что благодаря смене купюр город в скором времени попадет на бумажку в тысячу рублей. «Теперь «карман России» действительно попадет в карман россиян по всей стране», — пишет «Нижний гиперболоид».

»Республика Башкортостан» удивляется истории жителя Уфы, который попробовал изгнать из своего дома злых духов. К несчастью, мысль пришла ему в нетрезвую голову. В итоге дом с имуществом полностью сгорели. Заведено дело.

Не менее удивительна история — у жителя Казани. Мужчина напоследок вышел на лед половить рыбу, но прикорнул, а потом и вовсе заснул на льду Казанки. Прохожие заметили неудачливого рыбака, вызвали МЧС, рыбака разбудили и транспортировали на берег на буксире. «Ну просто король рыбалки», — иронизирует «ВТатарстанеПоймут».

В Самаре эпидемия краж, воруют металлические люки теплосетей. За весь прошлый год в городе украли 94 крышек, а теперь только с января уже около двухсот. «Ситуация обострилась настолько, что напоминает партизанскую «рельсовую войну». Коммунальщики организовали целую систему патрулирования уязвимых мест, им помогает сеть добровольных информаторов, налажена оперативная связь с полицией», — сообщает «Злой самаритянин».

В Перми готовятся к зрелищному спору. Ресторан McDonald’s объявил настоящий бой местному кафе «Шаурма», у которого первая буква «Ш» очень похожа на перевернутую знаменитую желтую букву «М» из названия McDonald’s, пишет Zames. За борьбой внимательно следит не только УФАС, но и весь город.

В той же Перми провалился эксперимент по проезду без кондукторов. Его решено прекратить, передает «Пермский глобус». На «бескондукторные маршруты» вернутся привычные пермские кондукторы.

Южный федеральный округ

«Кубань 24» пишет про жителя Кубани, который в гипермаркете взял две бутылки дорогого вина, несколько банок красной икры, зашел в примерочную и устроил себе шикарный ужин. Сумма ущерба составила 23 тысяч рублей. Гурман был задержан на месте.

Северо-Кавказский федеральный округ

К тринадцатилетней жительнице Махачкалы пришла любопытная слава. Девочка выучила наизусть книгу о Гарри Потере, пока только первую — «Философский камень». Она по памяти может прочесть ее целиком. «Достаточно сомнительное достижение, но говорят, что она талант, каких мало», — отмечает «Совесть Дагестана».

Уральский федеральный округ

Героем недели на Урале стал древний Шигиринский идол. Проведенный в девяностых годах радиоуглеродный анализ показал, что ему 9750 лет. В 2018 году датировку уточнили, идол состарился на пару тысяч лет. Теперь ученые еще раз пересмотрели подсчеты. Деревянная фигура из лиственницы получилась еще на пять веков старше. Таким образом, Шигирский идол более чем в два раза древнее Стоунхенджа, радуется «Интересный Екатеринбург».

Сибирский федеральный округ

В Томске на заброшенном покосившемся доме появилась курьезная надпись «пошел по наклонной». Ее сделал художник из Петербурга. «Страновед» шутит, что подобный арт можно продолжить разными надписями. Например, «Соберись!» на куче мусора.

А вот «Томский очкарик» считает, что граффити «Пошел по наклонной» может не только прославить художника, но и привлечь внимание к городским проблемам: «Это еще и мощный сигнал городским властям по поводу до сих пор нерешенных ими проблем. Пора бы за работу, товарищи, чтобы не пустить ситуацию с городским жилищным фондом и обликом Томска по наклонной».

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» узнала, что в Магаданской области могут появиться еще два дня, в которые запретят продавать алкоголь: Рождество (7 января) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Сейчас продажа спиртных напитков в регионе запрещена пять дней в году, и все же Колыма остается среди лидеров по потреблению алкоголя во всевозможных рейтингах.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 апреля.