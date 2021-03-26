Стокгольм, , 14:30 — REGNUM В 14 ленах Швеции распространенность «британского» штамма коронавируса превышает 70% от общего числа выявленных случаев заражения. Об этом, как сообщила новостная служба SVT Nyheter, свидетельствуют пресс-релизы региональных администраций регионов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Так, в Йёнчёпинге, например, на «британский» вариант приходится 92% проанализированных случаев заражения коронавирусом.

26 декабря 2020 года Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что первый случай в Швеции заражения «британским» вариантом был обнаружен в Сёдерманланде. С тех пор «британский вариант» быстро и неуклонно распространялся по всей стране.

Последний сборник Агентства общественного здравоохранения за 11-ю неделю (15−21 марта) с данными из 18 регионов показывает, что на «британский» штамм приходится более 70% проанализированных случаев заражения коронавирусом.

«Поразительно то, что на 5-й и 6-й неделе эти цифры были ниже 20%, поэтому этот штамм очень быстро закрепился», — заявил в эфире SVT профессор Уппсальского университета Туве Фолл.

Читайте развитие сюжета: В Швеции объяснили, почему вакцина AstraZeneca недоступна для молодых