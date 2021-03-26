Москва, , 14:10 — REGNUM Министерство иностранных дел России готово оказать содействие участникам международного мотомарша «Дороги Победы — Дорога домой 2021», который начнется в ряде европейских городов и завершится в РФ. Об этом 26 марта сообщили официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со своей стороны, как и в предыдущие годы, мы будем готовы оказать организаторам, участникам международного мотопробега необходимое информационное, консульское и иное содействие», — сказала на брифинге Захарова.

Она отметила, что члены зарубежных мотоклубов из Германии, Нидерландов, Словакии, Словении, Польши, Черногории, Чехии и ряда других стран присоединятся к участникам акции в Санкт-Петербурге. Мотомарш стартует 2 мая, его финиш состоится 9 мая в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ подготовило к запуску мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвящённый мемориалам в честь воинов периода Великой Отечественной войны.

Проект открывается в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он расскажет о мемориалах воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и европейских стран.

Пользователи смогут ознакомиться с документами, которые ранее не были широко известны. Это боевые донесения, приказы, наградные листы, учётные карточки военнослужащих, отчёты, фотографии и схемы.