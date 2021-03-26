Москва, , 14:14 — REGNUM Россия рассчитывает на конструктивное сотрудничество с будущим правительством Израиля. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 26 марта журналистам.

Она выразила надежду, что укрепление дружественного и взаимовыгодного сотрудничества России и Израиля в разных областях останется среди приоритетов израильского правительства.

«Мы настроены на продолжение конструктивной работы с новым составом Кнессета и будущим правительством Израиля», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Израиле прошли внеочередные выборы в парламент. По предварительным данным, больше всего голосов — у правящей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Официальные итоги 31 марта представят президенту страны Реувену Ривлину.

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