Минск, , 14:08 — REGNUM Не прошло и года с тех пор, как Александр Лукашенко заверял, что в Белоруссии от коронавируса никто не умрёт. Он принял 26 марта министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщив, что вакцину гражданам постсоветской республики будут продавать.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, чиновники обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, лечение пациентов с COVID-19, а также «вопрос вакцинирования населения от коронавируса, включая разработку отечественного препарата». В центре внимания были и работы по завершению строительства ряда объектов здравоохранения.

«Отечественная вакцина — дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем», — заявил Лукашенко. Он сообщил о готовности Китая поддержать и помочь Белоруссию в этом вопросе, отметив: «Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная — 98−99% гарантии — это будет прорыв. К хорошему надо стремиться».

Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за бесплатные поставки 100 тыс доз вакцин с перспективой продаж. При этом Лукашенко сказал: «О россиянах я не говорю. Здесь с президентом Путиным как договорились, он предложил тогда: вы будете первыми, кому мы поставим вакцину. Он выполнил свое обещание. Мы получаем планомерно эти вакцины и произвели по их технологии».

«Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет быстрее, вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека», — заявил Лукашенко.