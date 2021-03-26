Красноярск, , 14:08 — REGNUM Проверка выявила нарушения на полигоне «Серебристый» под Красноярском. Как сообщили ИА REGNUM 26 марта в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, собственник полигона отказался от контракта по захоронению пестицидов с Дальнего Востока.

Проверку в отношении полигона «Серебристый» проводило краевое минэкологии. Специалисты дали правовую оценку правоустанавливающим документам и контракту на размещение опасных отходов на объекте. Проверка выявила ряд нарушений.

«В частности, не предусмотрен переход права собственности на отходы, не определён порядок действий с транспортировкой и размещением отходов, отсутствует информация об определении класса опасности отходов», — говорится в сообщении министерства.

Эту информацию направили в Росприроднадзор и прокуратуру. Также сделаны запросы в прокуратуру и минприроды Амурской области. Собственник полигона принял решение аннулировать контракт.

Краевое минэкологии продолжает наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, всю уходящую неделю красноярцы были обеспокоены появившейся в СМИ информацией о планируемом размещении на полигоне «Серебристый» под Красноярском 900 тонн высокотоксичных отходов (пестицидов) из Амурской области. По данному факту начала проверку Красноярская природоохранная прокуратура. Выяснилось, что полигон эксплуатируется акционерным обществом «Зеленый город».

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Также на волне огромного общественного резонанса контракт о размещении пестицидов взялись проверять краевые власти.

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