26 марта 2021 | Время чтения 3 мин

На уходящей рабочей неделе (22—26 марта) пользователи соцсетей в Бурятии обсуждали обыск у министра образования, а также новые имена для новорожденных котят снежного барса

Владимир Бадмаев, , 15:21 — REGNUM На уходящей неделе одними из наиболее обсуждаемых среди жителей Бурятии новостей стали обыски у министра образования республики Баира Жалсанова и его заместителя Валерия Позднякова, а также выбор имён для маленьких ирбисов.

Улан-Удэ. Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

Утром 25 марта по домашним адресам высокопоставленных чиновников и в их кабинеты нагрянули правоохранители. Как позже выяснилось, мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие системы дошкольного образования.

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Пользователи соцсетей не остались безучастными зрителями и активно комментировали события. Некоторые полагали, что чиновники «выкрутятся», другие называли министра с заместителем «неугодными».

Баир Жалсанов Minobr.sozvezdie03.ru

"Если их всех в Улан-Удэ, чиновников, проверить и обыск сделать, можно два города Улан-Удэ ещё возродить. Вы видели, какие за Пентагоном (жилой дом в Железнодорожном районе города, прим. ИА REGNUM) дворцы стоят? Ахнете: за всю жизнь таких денег не скопишь — на что строят?» — отметилась комментатор ЕленаМ.

«Если по сути разобраться со всеми вышестоящими начальниками, то они все окажутся под следствием и будут сидеть в СИЗО. У кого связи хорошие — выйдут, а другие останутся», — полагает SayanN.

26 марта СМИ сообщили об уходе министра в отпуск. Валерий Поздняков отметил, что относится с пониманием ко всем процедурам следственных органов. При этом он выразил сожаление, что они мешают работе министерства.

«Сейчас в Австралию уедет и откроет там позную», — язвительно прокомментировал новость об отпуске пользователь Григорий Г.

«Все отбрыкиваются и отнекиваются, мы не при делах и это все само собой так получилось и случилось. Может, хватит врать и пора за **** их всех брать. Где силовики, которые получают бешеные зарплаты и пенсии. Почему не прислушиваются к людям, а делают только вид что работают», — заявил Виктор М.

«Я бы, если бы была возможность, тоже оттяпал бы пару или более лямов, и любой другой, мы что, хуже московских чиновников. Не всё же им одним хапать», — признается Саян М.

Сотрудники ФСБ Андрей Стенин

Новость о рождении двух котят у снежных барсов в Тункинском районе оказалась гораздо более позитивной. В связи с этим компания BASK совместно с благотворительным фондом «Снежный барс» предложила пользователям придумать им имена. При этом пол котят пока неизвестен.

«Не упустите шанс получить в крестники настоящего ирбиса! Предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту и не забывайте лайкать понравившиеся клички», — отмечается в сообщении.

Комментаторы не позволили себя долго упрашивать и начали упражняться в оригинальности. Среди предложений звучали такие, как «Байкал и Ангара», «Саян и Саяна», «ХАНА (цветок) и ТАКЭ (гора, пик)», «Ириска и Барсик».

«Туня — от Тункинских гольцов. Арсик — от места Аршан. Туго — также Тункинские гольцы Буря — Бурятия», — пишет Татьяна Х.

«Путин!» — предлагает пользователь с ником Kingcobra W.

«Ковид и Пандемия (Панди)», — напоминает пожалуй самые популярные слова минувшего года Наталья И.

Врачи. Бурятия Egov-buryatia.ru

«Мачу, Пикчу, Бони и Клайд, Грут и Ракета, Сахара, Озеро, Бруклин, Юпитер, Миссисипи, Тор, Гор, Планета, Ягодка, Мажор, Вунш, Пунш», — сыплет предложениями Эржена Б.

Также среди предложений прозвучали такие, как «Адам и Ева», «Ока и Тунка», «Кай и Герда», «Гроза, Буян», «Баки и Лаки» и так далее. К слову, всего новость собрала более 250 комментариев, что более чем втрое больше, чем под новостью об обыске у министра. Коты всё же победили.