Сеул, , 14:13 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с французским коллегой Жав-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, эпидемиологическую ситуацию в мире, ситуацию на Корейском полуострове и борьбу с изменением климата.

Представители двух стран высоко оценили усилия правительств по поддержке обменов на высоком уровне в условиях пандемии коронавируса, а также договорились укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничества в сфере здравоохранения.

Глава МИД Южной Кореи пригласил высокопоставленные лица Франции принять участие в саммите партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), а также призвал Париж поддержать усилия Сеула в денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.