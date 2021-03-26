Лос-Анджелес, США, , 14:05 — REGNUM Стивен Кинг пожаловался, что ему не удалось убедить поклонницу в том, что он является автором произведения, которое легло в основу сценария «Побега из Шоушенка». Об этом 26 марта сообщает портал Screen Rant.

Писатель рассказал, что однажды он зашёл в супермаркет и встретил женщину, которая его узнала, и во время разговора заявила, что Кинг пишет «ужасные вещи». При этом собеседница сказала, что ей нравятся воодушевляющие фильмы, подобные «Побегу из Шоушенка».

Кинг обратил её внимание на тот факт, что это он является автором оригинальной книги, на что женщина сказала, что этого не может быть. В итоге писателю так и не удалось убедить собеседницу в обратном.

Напомним, Стивен Кинг опубликовал повесть «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» в январе 1982 года. В 1994 году Фрэнк Дарабонт снял на её основе картину «Побег из Шоушенка», которая получила семь номинаций на «Оскар».

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