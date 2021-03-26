Самара, , 14:09 — REGNUM Женщину обвинили в лишении свободы бывшего воспитанника социального учреждения и мошенничестве в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в конце 2019 года 31-летняя обвиняемая узнала, что бывший воспитанник соцучреждения является юридически неграмотным и социально незащищенным. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела сообщила мужчине ложные сведения о том, что по случаю его Дня рождения ему может быть предоставлен безвозмездный кредит, за который ему не надо будет расплачиваться.

«Введя в заблуждение мужчину, злоумышленница заключила кредитный договор с банком от его имени и получила более 118 тысяч рублей, из которых 50 тысяч отдала бывшему воспитаннику социального учреждения, а 68 тысяч оставила себе. При этом мужчина, оставался должен банку по кредитному договору около 118 тысяч рублей, а также проценты за пользование кредитом», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи также считают, что в начале прошлого года обвиняемая захотела незаконно завладеть квартирой мужчины. По версии следствия, она привезла его в арендованную жилплощадь, где удерживала потерпевшего более 12 часов.

«В этот же период времени, злоумышленница заключила договор купли — продажи жилого помещения потерпевшего, находящегося у него в собственности, получив с покупателей 690 тысяч рублей. Бывшему воспитаннику социального учреждения обвиняемая пообещала купить другую квартиру, однако делать этого не намеривалась, а собиралась обратить денежные средства в свою пользу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты установили, что в период юридически значимых событий и по настоящее время потерпевший не был способен понимать значение и характер совершаемых в отношении него преступных деяний.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и незаконного лишения мужчины свободы.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Проведенные по уголовному делу следственные действия позволили признать потерпевшего недееспособным на момент заключения сделки купли — продажи от его имени, признать указанную сделку в гражданском судебном порядке недействительной и применить реституцию, возвратив квартиру в собственность потерпевшему», — передает пресс-служба ведомства.

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