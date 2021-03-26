Самара, 26 марта 2021, 14:09 — REGNUM Женщину обвинили в лишении свободы бывшего воспитанника социального учреждения и мошенничестве в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в конце 2019 года 31-летняя обвиняемая узнала, что бывший воспитанник соцучреждения является юридически неграмотным и социально незащищенным. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела сообщила мужчине ложные сведения о том, что по случаю его Дня рождения ему может быть предоставлен безвозмездный кредит, за который ему не надо будет расплачиваться.
Следователи также считают, что в начале прошлого года обвиняемая захотела незаконно завладеть квартирой мужчины. По версии следствия, она привезла его в арендованную жилплощадь, где удерживала потерпевшего более 12 часов.
Эксперты установили, что в период юридически значимых событий и по настоящее время потерпевший не был способен понимать значение и характер совершаемых в отношении него преступных деяний.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и незаконного лишения мужчины свободы.
Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
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