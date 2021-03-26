Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Губернатор ростовской области Василий Голубев в телеэфире не только в очередной раз назвал условия для смягчения коронавирусных ограничений, но и примерные сроки выхода из пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Смягчение [карантинных мер] будет только тогда, когда мы стабильно будем снижаться. Стабильно», — подчеркнул губернатор.

Важно полностью выполнять санитарные правила, отметил Голубев.

«Сложно представить, что губернатор Ростовской области против того, чтобы смягчать [коронавирусные огранияения]. Я, прежде всего, за то, чтобы сохранить ситуацию и здоровье людей. Набор предложений существует. <…> Я уверен, что до конца апреля мы рассмотрим этот вопрос в очередной раз, но будем ориентироваться по ситуации», — сказал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области расширилась «красная зона» карантина