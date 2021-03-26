Москва, , 14:03 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к проблемам к вакцинацией от коронавируса в западных странах. Москва настроена на взаимодействие с партнёрами по поставкам вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 марта в ходе брифинга.

Так Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы подрыве Москвой «уверенности в безопасных и эффективных вакцинах против коронавируса». Она подчеркнула, что Россия не вмешивается в графики поставок, очерёдность вакцинации или ситуации с использованием западных препаратов.

«Мы к этому не имеем вообще никакого отношения», — подчеркнула Захарова и добавила, что Москва последовательно и без политизации настроена на открытое взаимодействие в вопросах производства и поставки вакцин.

Конкретные факты мнимого вмешательства РФ отсутствуют, напомнила она.

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